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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:03

Лавров заявил, что Москва не будет просить представителей США о встрече

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Россия не прерывала контакты с США и не будет бегать за американцами, предлагая встретиться, заявил журналистам на Бали глава российского МИД Сергей Лавров.

"Это не мы прекратили все контакты с США. Мы ни за кем не бегаем, прося о встречах. Если они не хотят говорить, это их дело", - сказал он.

Так министр ответил на вопрос журналиста, могут ли Россия и США снова "сесть рядом на "двадцатке" или где-либо еще".

CNN со ссылкой на источники ранее сообщил, что на саммите G20 на Бали госсекретарь США Энтони Блинкен решил не отказываться от участия в мероприятиях из-за присутствия там Лаврова, но исключил для себя участие в групповых фотосъемках с другими министрами.

МИД Сергей Лавров США Бали G20
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