Главы МИД G20 не пришли к консенсусу по Украине и не согласовали финальное коммюнике

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел стран G20 по итогам двухдневной встречи на Бали не смогли достичь консенсуса по теме ситуации на Украине на фоне углубляющегося раскола между странами Востока и Запада, передает в пятницу агентство Associated Press.

"В отличие от прошлых саммитов, не было сделано ни группового фото, нет итогового коммюнике, и разногласия казались повсеместными, особенно, между Россией и западными участниками встречи", - сообщает оно.

"Перспектива консенсуса все еще кажется иллюзорной на фоне углубляющегося раскола между Востоком и Западом, где Китай и Россия с одной стороны, а Европа и США - с другой", - отмечается в сообщении.

Очный Совет министров иностранных дел "Группы двадцати" прошел 7-8 июля с участием глав внешнеполитических ведомств ведущих экономик мира, а также профильных международных организаций.

Основными темами обсуждений на встрече стали продовольственный кризис, обеспечение безопасности и проблемы здравоохранения, вопрос о необходимости реформы ВТО и возобновление вывоза зерна через черноморские порты.

Во время встречи министров также произошло два события: накануне об отставке объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, а в пятницу утром в Японии стреляли в экс-премьера Синдзо Абэ, который выступал перед жителями Нары в рамках предвыборной кампании. Позже Абэ скончался в больнице.