Власти РФ обещают, что украинский язык будет изучаться в школах Украины как родной

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время визита в Харьковскую область Украины заявил, что изучение украинского языка, как родного, в школах не будет ограничено.

"Мы обсуждали уже с учителями украинских школ, что украинский язык, он будет (изучаться - ИФ) как родной язык", - сказал Кравцов журналистам в Купянске (Харьковская область) в пятницу.

Он также сообщил, что в пятницу в Купянск была доставлена первая партия российских учебников для начальной и основной школы, в том числе учебники по истории и русскому языку, а также художественная литература.

"Это первая партия в рамках подготовки к началу учебного года. (...) Учебники соответствуют российским образовательным стандартам, и поступят в местные школы", - уточнил министр.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале специальной военной операции на Украине. С конца февраля город Купянск находится под контролем российских сил.

9 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что украинский язык остается государственным в тех районах и областях Украины, которые перешли под контроль России, но решение данного вопроса в дальнейшем будет зависеть от волеизъявления местного населения.

На вопрос журналистов, "останется ли украинский язык государственным на освобожденных территориях Украины", представитель Кремля ответил: "Можно однозначно сказать, что, естественно, да. Ответ - да". "Но у нас государственный язык один, если говорить о нашей стране. А что касается отдельных районов, они же в настоящий момент не являются частью нашей страны. Мы еще раз повторяем: все будет зависеть от выбора людей", - добавил Песков.