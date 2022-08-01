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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:35

Минпросвещения готовит программы преподавания на украинском по российским стандартам

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Минпросвещения готовит образовательные программы, по которым будет предусмотрена возможность преподавания на украинском языке по российским стандартам на подконтрольных территориях Украины, сообщил журналистам замглавы ведомства Денис Грибов.

По его данным, на этих территориях многие дети в принципе не говорят на русском языке. Поэтому для них готовят программы обучения на украинском языке, но по российским образовательным стандартам. В зависимости от уровня знаний такое обучение может проходить одновременно с углубленным изучением русского языка либо с помощью адаптивных переходных курсов.

"Все зависит от уровня знаний, ребенка с 1 класса легко погрузить в языковую русскую среду. А кто в 6-7 классе, да еще и учившийся по другой программе образовательной, сложно сделать, потребуется определенная адаптация. Но страшного ничего нет. По крайней мере, запрос со стороны жителей тех территорий, сегодня большой на преподавание по российским стандартам", - отметил Грибов.

Замминистра также добавил, что есть заинтересованность по вовлечению детей иностранных государств в программы Минпросвещения.

"Мы достаточно давно делаем участниками детей проживающих на территории стран СНГ, мы смотрим на Восток, мы смотрим на Азию, мы смотрим на Африку. Мы будем активнее двигаться в том, чтобы дети иностранных государств были друзьями нашей Российской Федерации", - заключил он.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов ранее говорил, что в украинских школах украинский язык будет изучаться как родной.

Денис Грибов Минпросвещения Украина Африка
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