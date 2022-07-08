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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:45

Финляндия отгородится от России забором

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Пограничная служба Финляндии приступила к проектированию строительства заграждения на части границы с Россией.

"Это будет не просто забор. Он включает в себя систему технического контроля. У нас 1 340 км границы с Россией. Было бы уместно оградить около 100-250 км", - сообщил в пятницу начальник отдела международного сотрудничества пограничной охраны Матти Питкянитти порталу телерадиовещания Yle.

По его словам, "часть ограждения может быть введена уже летом нынешнего года".

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Как отметил Питкянитти, хотя пограничная проблематика не является делом НАТО, государства-члены выносят вопросы гибридного влияния на обсуждение альянса. "Это подлинные проблемы безопасности, поэтому о них говорят и за столом НАТО. Даже если Финляндия станет членом НАТО, мы не увидим ее войск на финской границе. Наш пограничный контроль по-прежнему осуществляется в рамках ЕС и пограничной охраны Финляндии", - сказал он.

Чиновник напомнил, что в Финляндии государство не владеет пограничной территорией. Поэтому, отметил он, необходимо продумать, как компенсировать частным землевладельцам ущерб из-за возведения ограждения. "Использование частных земель станет возможным благодаря новому закону, который скоро вступит в силу", - отметил Питкянитти.

7 июля парламент Финляндии утвердил поправки в законы о пограничной охране и о полномочиях властей во время чрезвычайных ситуациях. В частности, в законе о пограничной охране прописаны более широкие возможности для ограничения трансграничного передвижения в случае возникновения ЧС.

По данным парламентариев, закон обновляется из-за возросших опасений, что Россия может попытаться оказать гибридное воздействие на Финляндию, организовав у границ скопление большого числа просителей убежища.

8 июля президент Финляндии Саули Ниинистё подписал поправки к закону об усилении охраны границы с Россией, сообщило МВД страны. Поправки вступят в силу 15 июля.

Финляндия Россия
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