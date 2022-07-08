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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено 07 июля

Президент Финляндии утвердил меры усиления охраны границы с Россией

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Президент Финляндии Саули Ниинистё подписал поправки к закону об усилении охраны границы с Россией, сообщило МВД страны.

Поправки вступят в силу 15 июля.

7 июля их утвердил парламент.

Теперь в законе о пограничной охране прописаны более широкие возможности для ограничения трансграничного передвижения в случае возникновения ЧС.

Закон решили обновить из-за усилившихся опасений, что Россия может попытаться оказать гибридное воздействие на Финляндию, организовав у границ скопление большого числа просителей убежища.

Финляндия Саули Ниинистё МВД
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