KLM выведет около 2 тыс. авиарейсов из расписания в связи с нехваткой персонала

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - KLM Royal Dutch Airlines выведет из расписания около 2 тыс. рейсов, чтобы уменьшить загруженность амстердамского аэропорта Схипхол, своего главного хаба, на фоне нехватки сотрудников.

Как сообщается в пресс-релизе компании, начиная с пятницы и по 28 августа на европейских направлениях будут отменены по 10-20 рейсов в сутки. Также KLM строго ограничивает продажу билетов на оставшиеся свободные места на европейских направлениях, чтобы пострадавшие из-за отмены рейсов или опоздания на самолет из-за длинных очередей клиенты могли перебронировать свои билеты.

Авиакомпании и аэропорты по всему миру испытывают проблемы из-за повышения спроса на поездки по мере снятия антиковидных ограничений, что приводит к длинным очередям, большому количеству потерянного багажа, задержкам и отмене рейсов, пишет The Wall Street Journal. Это особенно остро чувствуется в Европе, где перелеты между странами возобновились позже по сравнению с относительно быстрым восстановлением внутренних перевозок в США, что позволило американским авиаперевозчиков сохранить персонал аэропортов.

Аэропорт Схипхол оказался в числе наиболее пострадавших. В прошлом месяце его руководство предприняло шаги по введению ограничений на количество пассажиров, чтобы уменьшить длинные очереди при регистрации, досмотре и выдаче багажа.

"Требования к работникам в настоящее время безжалостные, поскольку Схипхол и KLM испытывают нехватку сотрудников, - говорится в сообщении авиакомпании, опубликованном в пятницу. - Меры KLM направлены на восстановление операционной стабильности, вследствие чего снизится нагрузка на персонал".

KLM является голландским подразделением Air France-KLM Group, одного из трех крупнейших дальнемагистральных авиаперевозчиков в Европе, а Схипхол входит в число ведущих международных пересадочных узлов в регионе.