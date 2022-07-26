Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:23

Глава Qatar Airways прогнозирует еще пару трудных лет для глобальной авиации

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Проблемы в глобальном авиационном секторе, восстанавливающемся от последствий пандемии COVID-19, сохранятся в ближайшие годы, заявил Financial Times главный исполнительный директор авиакомпании Qatar Airways Акбар аль-Бакер.

Пандемия коронавируса

"Пандемия нарушила цепочки поставок в отрасли. Я думаю, это продлится еще пару лет, это не закончится завтра", - считает он.

Среди основных проблем, с которыми сталкивается авиакомпания, Акбар аль-Бакер отметил дефицит рабочей силы в Европе, отсрочки в поставках самолетов производителями и недостаток запасных компонентов.

Проблема нехватки сотрудников в европейских авиакомпаниях и аэропортах, по его словам, несет в себе наибольшие трудности для Qatar Airways, поскольку нарушает регулярность полетов в Доху.

Ранее в этом месяце аэропорт Хитроу пошел на беспрецедентный шаг, попросив авиакомпании ограничить число рейсов, поскольку он не справляется с наплывом пассажиров.

Аль-Бакер, представляющий в совете директоров Хитроу суверенный фонд Катара, его акционера, считает, что руководство аэропорта должно было заранее уведомить авиакомпании о своих проблемах. Эти проблемы, однако, касаются не только Хитроу, а являются системными для Европы, отметил он.

Qatar Airways также является крупнейшим акционером International Airlines Group, которой принадлежит авиакомпания British Airways, столкнувшаяся с серьезными трудностями этим летом.

"IAG имеет огромный потенциал, и я уверен, что осталось недолго до того, как ситуация развернется к лучшему, и компания вновь станет такой же, как до пандемии, - заявил Акбар аль-Бакер. - Надо понимать, что они многое делают, чтобы улучшить стандарты и сервисы".

Несмотря на последствия пандемии и сохраняющиеся в отрасли сложности, Qatar Airways зафиксировала прибыль в $1,5 млрд по итогам финансового года, завершившегося в марте, благодаря росту грузовых авиаперевозок. В период пандемии авиакомпания продолжала летать и даже добавила рейсы по многим направлениям.

Qatar Airways Акбар аль-Бакер Катар Европа Хитроу Доха British Airways
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Кабмин поручил передать "Зарубежнефти" доли Equinor и TotalEnergies в Харьягинском СРП

Кабмин поручил передать "Зарубежнефти" доли Equinor и TotalEnergies в Харьягинском СРП

МВФ ожидает падение ВВП России в 2022 году на 6%

МВФ ожидает падение ВВП России в 2022 году на 6%

McDonald's списал $1,2 млрд из-за продажи бизнеса в России

Минфин разъяснил полномочия НРД при выплатах по суверенным евробондам РФ

Минфин разъяснил полномочия НРД при выплатах по суверенным евробондам РФ

Конкуренция за поставки СПГ в мире усилилась

Конкуренция за поставки СПГ в мире усилилась

Tetra Pak передаст российское подразделение местному руководству

Tetra Pak передаст российское подразделение местному руководству

Газ в Европе перевалил за $2000/тыс. куб. м в ожидании сокращения прокачки по СП1

Рубль сильно упал к доллару и евро в начале торгов

Рубль сильно упал к доллару и евро в начале торгов

DPA сообщило о согласовании странами ЕС плана по сокращению потребления газа

DPA сообщило о согласовании странами ЕС плана по сокращению потребления газа

Глава Минэкономики Германии призвал готовиться к ухудшению ситуации с обеспечением газом

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });