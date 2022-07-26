Глава Qatar Airways прогнозирует еще пару трудных лет для глобальной авиации

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Проблемы в глобальном авиационном секторе, восстанавливающемся от последствий пандемии COVID-19, сохранятся в ближайшие годы, заявил Financial Times главный исполнительный директор авиакомпании Qatar Airways Акбар аль-Бакер.

"Пандемия нарушила цепочки поставок в отрасли. Я думаю, это продлится еще пару лет, это не закончится завтра", - считает он.

Среди основных проблем, с которыми сталкивается авиакомпания, Акбар аль-Бакер отметил дефицит рабочей силы в Европе, отсрочки в поставках самолетов производителями и недостаток запасных компонентов.

Проблема нехватки сотрудников в европейских авиакомпаниях и аэропортах, по его словам, несет в себе наибольшие трудности для Qatar Airways, поскольку нарушает регулярность полетов в Доху.

Ранее в этом месяце аэропорт Хитроу пошел на беспрецедентный шаг, попросив авиакомпании ограничить число рейсов, поскольку он не справляется с наплывом пассажиров.

Аль-Бакер, представляющий в совете директоров Хитроу суверенный фонд Катара, его акционера, считает, что руководство аэропорта должно было заранее уведомить авиакомпании о своих проблемах. Эти проблемы, однако, касаются не только Хитроу, а являются системными для Европы, отметил он.

Qatar Airways также является крупнейшим акционером International Airlines Group, которой принадлежит авиакомпания British Airways, столкнувшаяся с серьезными трудностями этим летом.

"IAG имеет огромный потенциал, и я уверен, что осталось недолго до того, как ситуация развернется к лучшему, и компания вновь станет такой же, как до пандемии, - заявил Акбар аль-Бакер. - Надо понимать, что они многое делают, чтобы улучшить стандарты и сервисы".

Несмотря на последствия пандемии и сохраняющиеся в отрасли сложности, Qatar Airways зафиксировала прибыль в $1,5 млрд по итогам финансового года, завершившегося в марте, благодаря росту грузовых авиаперевозок. В период пандемии авиакомпания продолжала летать и даже добавила рейсы по многим направлениям.