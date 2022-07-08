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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:45

Сбой в интернете произошел в Канаде из-за проблем у крупного провайдера

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Крупная канадская телекоммуникационная компания Канады Rogers устраняет масштабный сбой, который привел к проблемам при предоставлении широкого спектра услуг, сообщает в пятницу CBC News.

"В настоящее время мы наблюдаем перебои в работе наших проводных и беспроводных сетей. Наши технические специалисты делают все возможное для восстановления работы всех служб как можно скорее", - заявил представитель компании в комментарии CBC News.

Сообщается, что перебои в работе начались в пятницу рано утром по местному времени и затронули широкий спектр услуг, в частности вызовы служб экстренной помощи, обращения к государственным организациям, туристическим и финансовым сетям, которые сотрудничают с Rogers.

"От имени всех сотрудников Rogers мы приносим искренние извинения нашим клиентам. Мы будем продолжать информировать вас, как только у нас будет больше информации, в том числе по поводу сроков восстановления обслуживания. Спасибо за ваше терпение, мы работаем над устранением возникшей проблемы", - добавили в компании.

Перебои отразились и на работе телерадиокорпорации CBC - из-за технического сбоя прекратила вещание одна из радиостанций CBC, расположенная в Китченере (провинция Онтарио).

По данным неправительственной организации по контролю за кибербезопасностью и Интернетом Netblocks.org, общий интернет-трафик в Канаде в пятницу утром составлял всего 75% от привычного уровня.

Это уже второй случай за последние несколько лет, когда компания Rogers сталкивается с серьезными сбоями в работе. В апреле 2021 года, когда сети компании вышли из строя подобным образом, проблему связали с обновлением программного обеспечения одного из поставщиков телекоммуникационного оборудования.

Канада Rogers
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