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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:13

Мусульмане отмечают Курбан-байрам

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Почти миллиард мусульман мира отметят в эту субботу главный исламский праздник - День жертвоприношения, известный также под названиями Курбан-байрам и Ид аль-Адха.

Принести в жертву животное обязан каждый мусульманин, имеющий на это средства, причем один человек может ограничиться овцой, а на группу до десяти приверженцев ислама достаточно одной головы крупного рогатого скота. При этом животное должно быть довольно молодым и без физических изъянов. Две трети мяса жертвы следует раздать неимущим, остальное идет на праздничную трапезу семьи.

Жертвоприношение совершается мусульманами в память о том, как пророк Ибрагим готов был принести в жертву Всевышнему своего сына Исмаила, чтобы доказать преданность Богу. Однако Всевышний, испытав Ибрагима, остановил занесенную над сыном руку и послал Ибрагиму белого агнца, который и был принесен в жертву.

В дни Курбан-байрама принято надевать новую или, по крайней мере, лучшую одежду, ходить в гости, дарить подарки и навещать могилы близких.

Руководство исламской общины ожидает сегодня утром на праздничном намазе около 300 тыс. мусульман в Москве и еще около 200 тыс. в Московской области. Во избежание путаницы и сутолоки к организации праздничной молитвы привлечены волонтеры, которые на разных языках будут помогать верующим ориентироваться на улицах и на выходах из метро.

В Саудовской Аравии праздник жертвоприношения является кульминацией хаджа - ежегодного паломничества мусульман к святыням Мекки и Медины. В этом году там собралось около миллиона верующих. Это самый массовый хадж за последние три года, тем не менее количество его участников примерно в 2-2,5 раза меньше того, что было до начала пандемии.

Курбан-байрам Ид аль-Адха
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