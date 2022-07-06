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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:15

Главный раввин Москвы покинул свой пост

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Пинхас Гольдшмидт оставил должность главного раввина Москвы, которую занимал без малого 30 лет.

"Сообщаем вам, что контракт раввина Пинхаса Гольдшмидта завершен, и он больше не занимает должность главного раввина Москвы", - сообщила в среду пресс-служба Московской еврейской религиозной общины.

В свою очередь раввин Гольдшмидт обратился к еврейской общине со словами признательности. "Друзья, моя работа в России в качестве главного раввина Москвы пока завершена. Для меня было большой честью служить в Московской хоральной синагоге и работать во благо еврейской общины России все эти годы. Я желаю вам всем всего самого наилучшего, остаюсь на связи и буду оказать помощь и поддержку каждому из вас", - говорится в обращении раввина.

Пресс-секретарь Гольдшмидта Ольга Есаулова сообщила "Интерфаксу", что это решение не было односторонним - его приняли совместно еврейская община и раввин.

Отвечая на вопрос, чему теперь посвятит свое время и силы Гольдшмидт, она напомнила, что он продолжает оставаться главой Совета раввинов Европы и вообще является "человеком очень востребованным".

Есаулова также сообщила, что большую часть времени раввин теперь живет в Израиле, где у него родители, но также много путешествует.

Ранее сообщалось об отъезде Гольдшмидта из России. Сам он объяснил это госпитализацией живущего в Израиле отца, которому требуется уход.

Москва
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