Число случаев COVID-19 в мире превысило 554,5 млн
Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы достигло 554 млн 529 тыс. 675, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 349 тыс. 697 человек.
В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.
|Страна
|Число случаев заражения
|Число летальных исходов
|США
|88 млн 547 тыс. 882
|1 млн 20 тыс. 816
|Индия
|43 млн 604 тыс. 394
|525 386
|Бразилия
|32 млн 830 тыс. 844
|673 339
|Франция
|32 млн 318 тыс. 670
|151 056
|Германия
|29 млн 22 тыс. 265
|141 862
|Великобритания
|23 млн 88 тыс. 53
|181 398
По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро субботы - 817,4. В Индии на 1 млн жителей скончались 373 человека, Бразилии - 3 123, Франции - 2 288, Германии - 1 682, Великобритании - 2 634. Данные по США не приводятся.