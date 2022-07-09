Число случаев COVID-19 в мире превысило 554,5 млн

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы достигло 554 млн 529 тыс. 675, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 349 тыс. 697 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.

Страна Число случаев заражения Число летальных исходов США 88 млн 547 тыс. 882 1 млн 20 тыс. 816 Индия 43 млн 604 тыс. 394 525 386 Бразилия 32 млн 830 тыс. 844 673 339 Франция 32 млн 318 тыс. 670 151 056 Германия 29 млн 22 тыс. 265 141 862 Великобритания 23 млн 88 тыс. 53 181 398

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро субботы - 817,4. В Индии на 1 млн жителей скончались 373 человека, Бразилии - 3 123, Франции - 2 288, Германии - 1 682, Великобритании - 2 634. Данные по США не приводятся.