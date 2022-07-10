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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:32

В России за сутки COVID-19 заболели более 3,5 тысяч человек

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ превысил 3,5 тысяч случаев, госпитализированы более 1,1 тысячи человек, скончались 45 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

"По состоянию на 9 июля в РФ выявлено 3 539 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 125 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 11,1%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций произошло в 32 субъектах Российской Федерации. Снижение количества госпитализаций отмечено в 43 регионах страны, ситуация осталась без изменений в 10 субъектах.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 45 человек, накануне штаб сообщал о 49 умерших.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России были зарегистрированы 3464 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 выросло на 75. Рост заболеваемости отмечается четвертый день подряд.

"Выздоровело за сутки 3 086 человек, или на 10,7% больше в сравнении с 8 июля", - добавили в оперштабе.

В Москве за последние сутки выявили 600 случаев COVID-19, показатель вырос после снижения накануне, следует из данных портала "Стопкоронавирус.рф". Днем ранее сообщалось о 556 пациентах с коронавирусом.

За последние сутки в столичные больницы поступили 113 человек с коронавирусной инфекцией.

Скончались за 24 часа в Москве семь пациентов с COVID-19. Всего пандемия унесла жизни 44 245 столичных жителей.

Выздоровели от заболевания и выписались 345 москвичей. Общее число горожан, переболевших COVID-19, достигло 2 589 455 человек.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 458 813 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 381 544 умерших и 17 886 064 выздоровевших.

Хроника 09 января 2020 года – 10 июля 2022 годаПандемия коронавируса
коронавирус
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