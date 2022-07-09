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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:13

В Баку сообщили об обстреле со стороны армянских военных в районе границы

Ереван заявляет о стабильной обстановке

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле в пятницу вечером своих позиций со стороны Вооруженных сил Армении в районе азербайджано-армянской границы.

"Вечером 8 июля подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Заркенд Басаркечарского района на государственной границе (Азербайджана и Армении) подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции нашей армии, дислоцированные в направлении населенного пункта Йухары Айрым Кельбаджарского района", - говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны Азербайджана отметили, что подразделения азербайджанской армии предприняли "адекватные ответные меры".

Между тем министерство обороны Армении опровергло информацию Баку об обстреле армянской стороной позиций ВС Азербайджана.

"Минобороны Азербайджана распространило дезинформацию, заявив, что вечером 8 июля ВС Армении обстреляли позиции ВС Азербайджана в восточном направлении армяно-азербайджанской границы", - сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

В ведомстве отметили, что обстановка на границе относительно стабильная и находится под полным контролем ВС Армении.

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