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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:28

В Баку сообщили об обстреле азербайджанских позиций в районе границы с Арменией

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле в среду своих позиций со стороны вооруженных сил Армении в районе азербайджано-армянской границы.

"В полдень 13 июля подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Заркенд Басаркечарского района на государственной границе (Азербайджана и Армении - ИФ) подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции нашей армии, дислоцированные в направлении населенного пункта Йухары Айрым Кельбаджарского района", - говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны отметили, что "в результате адекватных ответных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, противник был подавлен".

Министерство обороны Армении со своей стороны опровергло сообщение азербайджанского военного ведомства об обстреле армянской стороной азербайджанских позиций.

"Министерство обороны Азербайджана вновь распространило дезинформацию, заявив, что 13 июля ВС Армении открыли огонь по позициям ВС Азербайджана в восточном направлении армяно-азербайджанской границы", - отметила пресс-служба Минобороны Армении.

В ведомстве сообщили, что обстановка на границе относительно стабильная и находится под полным контролем Вооруженных сил Армении.

Армения Азербайджан
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