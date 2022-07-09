Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:18

Кортеж с телом экс-премьера Японии Абэ прибыл в Токио

Кортеж с телом экс-премьера Японии Абэ прибыл в Токио
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Кортеж с телом экс-премьера Японии Синдзо Абэ прибыл в Токио в субботу из города Нара, где накануне он был смертельно ранен в ходе выступления перед избирателями, сообщает агентство Associated Press.

Перед домом Абэ собрались скорбящие, они встретили катафалк с телом со склоненными головами. Ожидается, что в понедельник, 11 июля состоится прощание с Абэ, а на следующий день, 12 июля, запланированы похороны. На них будут присутствовать только его близкие родственники.

В миреУбийца бывшего премьера Японии давно планировал акциюЧитать подробнее

Японские СМИ сообщили в субботу, что Тэцуя Ямагами, смертельно ранивший Абэ, заранее планировал убийство. Он был чрезвычайно зол на Абэ, который, по его словам, представлял "конкретную организацию", возможно, как отмечают СМИ, религиозной направленности. Мать Ямагами пожертвовала этой организации значительные финансовые средства, в результате семья оказалась в бедственном положении. В связи с этим он готовился к тому, чтобы убить бывшего премьера.

О какой организации идет речь не сообщается, в том же время СМИ подчеркивают, что Ямагами заявил, что мотивами не являлись политические взгляды Абэ.

Ямагами в течение трех лет служил в военно-морских силах Японии, после увольнения из армии в 2005 году работал на одном из заводов, откуда ушел осенью 2020 года. В момент нападения на бывшего премьера был безработным.

При обыске в доме убийцы были обнаружены другие единицы самодельного огнестрельного оружия, а также предметы, которые полиция квалифицировала как взрывные устройства.

Убийца в минувшую пятницу произвел два выстрела в Абэ во время его выступления в городе Нара. Бывший премьер был доставлен в больницу, где скончался, несмотря на усилия врачей. Ямагами был задержан на месте преступления.

Покушение на Синдзо Абэ

9
Задержание 41-летнего Тэцуи Ямагами, подозреваемого в покушении на убийство экс-премьера Японии Синдзо АбэОказание помощи бывшему премьер-министру Японии Синдзо АбэЭкс-премьер Синдзо Абэ был доставлен на вертолете в больницу в городе КасихараЖители Токио получают экстренные выпуски газет с информацией о покушенииАвтомобили экстренных служб на железнодорожном вокзале НарыЭкс-премьер Японии выступает с предвыборной речью в городе Нара незадолго до стрельбыЖители Нары у места происшествияЭкстренные службы на месте происшествияЗадержание подозреваемого в покушении на убийство Синдзо Абэ
Задержание 41-летнего Тэцуи Ямагами, подозреваемого в покушении на убийство экс-премьера Японии Синдзо Абэ
Япония Токио Синдзо Абэ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Протестующие ворвались в резиденцию президента Шри-Ланки

Протестующие ворвались в резиденцию президента Шри-Ланки

Умер актер, сыгравший роль Поли Галтиери в сериале "Клан Сопрано"

Умер актер, сыгравший роль Поли Галтиери в сериале "Клан Сопрано"

Что случилось этой ночью: суббота, 9 июля

Запуск грузового корабля Cargo Dragon к МКС состоится 15 июля

Запуск грузового корабля Cargo Dragon к МКС состоится 15 июля

Илон Маск уведомил Twitter об отказе от сделки по покупке соцсети

Байден распорядился выделить Украине очередной транш военной помощи

Байден распорядился выделить Украине очередной транш военной помощи
Военная операция на Украине

Военные РФ опровергли информацию о планах ДНР создать свой флот

Военные РФ опровергли информацию о планах ДНР создать свой флот

Экс-министр финансов Британии намерен бороться за пост главы правительства страны

Экс-министр финансов Британии намерен бороться за пост главы правительства страны

В ДНР отменили мораторий на смертную казнь

Сергея Тихановского этапировали в колонию в Могилеве

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });