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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:46

Выполнявший рейс из Баку в Москву самолет AZAL по технической причине вернулся в аэропорт

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), следовавший из Баку в Москву, по технической причине вернулся в аэропорт вылета, сообщили в воскресенье в пресс-службе AZAL.

"Капитан рейса J2 807 Баку-Москва (аэропорт Внуково) Airbus A340 "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) принял решение вернуться в аэропорт по технической причине. Самолет Airbus A340 благополучно приземлился в международном аэропорту Гейдар Алиев в 09:11 (08:11 мск)", - говорится в сообщении.

Там добавили, что пассажиры задержанных рейсов Баку-Москва и Москва-Баку будут размещены в отеле и обеспечены всем необходимым до разрешения технических проблем у воздушного судна.

Азербайджанские авиалинии Баку
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