Самолет авиакомпании Korean Air совершил экстренную посадку в Баку

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Летевшему из Стамбула в Сеул самолету корейской авиакомпании Korean Air пришлось сесть в Баку после отказа одного из двигателей, сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Гейдар Алиев.

"Airbus A330 авиакомпании, следовавший по маршруту Стамбул-Сеул, совершил экстренную посадку в бакинском аэропорту по причине отказа одного из двигателей. Самолет благополучно сел в 22:25 (21:25 мск), пострадавших в ходе инцидента нет", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в аэропорту в связи с объявленной тревогой приведены в готовность все аварийно-спасательные службы.

"На данный момент проводится осмотр воздушного судна и организовывается комплекс необходимых мер, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося", - добавили в пресс-службе аэропорта.