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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:50

Korean Air назвала причину экстренной посадки своего самолета в Баку

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Южнокорейская авиакомпания Korean Air в воскресенье сообщила, что причиной экстренной посадки в Баку ее самолета, летевшего из Турции, стала неисправность в одном из двигателей. Об этом пишет агентство Yonhap.

"Вылетевший из Турции самолет Korean Air совершил экстренную посадку в Азербайджане после того, как в одном из его двигателей была обнаружена неисправность", - приводит издание объяснение авиакомпании.

Отмечается, что на борту самолета находились 215 пассажиров и 10 членов экипажа, пострадавших в результате инцидента нет.

Korean Air сообщила, что отправляет в Баку самолет, который в понедельник утром по местному времени доставит пассажиров рейса в Южную Корею.

В ночь на воскресенье в пресс-службе Международного аэропорта Гейдар Алиев сообщили, что летевшему из Стамбула в Сеул самолету Korean Air пришлось сесть в Баку после отказа одного из двигателей.

Баку Korean Air
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