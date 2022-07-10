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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:50

Минобороны РФ заявило об уничтожении на Украине двух ангаров с американскими гаубицами

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Российские военные уничтожили два ангара с американскими гаубицами М777 в Константиновке, заявили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки уничтожены: 17 пунктов управления, четыре взвода реактивных систем залпового огня "Град", а также в районе Константиновки - два ангара с укрытыми в них гаубицами М777 производства США, из которых велись обстрелы жилых кварталов Донецка", - заявил официальный представитель министерства Игорь Конашенков на брифинге в воскресенье.

Российские военные также сообщили об ударе по позициям армии Украины в Славянске. Потери украинской армии составили до ста военных, более тысячи снарядов для гаубиц М777 производства США и около 700 реактивных снарядов для РСЗО "Град".

"Высокоточным оружием наземного базирования нанесен удар по пункту временной дислокации артиллерийского подразделения ВСУ и складу с боеприпасами на территории "Керамического комбината" в городе Славянск", - сообщил Конашенков.

Российские военные сообщили, что за сутки уничтожили три боевых самолета ВСУ.

"Истребителями Су-35с ВКС России в воздухе сбиты: два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районе Барвенково Харьковской области и Троицкое Донецкой Народной Республики, а также один МиГ-29 в районе населенного пункта Краснополье Донецкой Народной Республики", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ.

Он заявил, что за сутки системами ПВО перехвачены: три украинских беспилотных летательных аппарата, три баллистические ракеты "Точка-У", 20 снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган", пять снарядов РСЗО "Смерч".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 242 самолета, 137 вертолетов, 1506 беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплекса, 3995 танков и других боевых бронированных машин, 741 боевая машина реактивной системы залпового огня, 3127 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4128 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков

Хроника 24 февраля – 10 июля 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина
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