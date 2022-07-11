Рост потребительских цен в Китае в июне ускорился до максимума с июля 2020 года

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Рост потребительских цен в Китае в июне ускорился до максимума с июля 2020 года.

Потребительские цены (индекс CPI) в прошлом месяце увеличились на 2,5% в годовом выражении. Об этом сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР. В мае рост составил 2,1%.

Аналитики в среднем ожидали ускорения темпов роста до 2,4%, по данным Trading Economics.

Рост цен на продукты питания ускорился до максимальных за 21 месяц 2,9% по сравнению с 2,3% в мае. В частности, стоимость свинины подскочила на 6% после падения на 21,1% месяцем ранее.

Непродовольственные товары подорожали на 2,5% (2,1% месяцем ранее). Транспортные и телекоммуникационные услуги выросли в цене на 8,5%, коммунальные услуги – на 0,8%, одежда и обувь – на 0,6%, товары и услуги для дома – на 1,5%, медицинские услуги – на 0,7%.

Потребительские цены в июне по сравнению с предыдущим месяцем не изменились, в то время как в мае они уменьшились на 0,2%. Эксперты в среднем ожидали уменьшения на 0,1%.

Между тем рост цен производителей (индекс PPI) в КНР в прошлом месяце замедлился до минимальных за 15 месяцев 6,1% по сравнению с 6,4% в мае. Аналитики в среднем ожидали подъема на 6%.

Относительно предыдущего месяца индекс PPI не изменился, в мае он вырос на 0,1%.

В январе-июне цены производителей увеличились на 7,7% относительно аналогичного периода прошлого года.