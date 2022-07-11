Венесуэла предоставит Ирану миллион гектаров для выращивания сельхозкультур

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Венесуэла согласилась предоставить Ирану 1 млн га сельскохозяйственных земель под проекты по обеспечению продовольственной безопасности, информирует работающий из Лондона телеканал Iran International со ссылкой на главу иранской Аграрной ассоциации Али Резванизаде.

По словам Резванизаде, "Тегеран воспользуется 1 млн га сельхозугодий Венесуэлы, которая может предоставить хорошие возможности для зарубежных сельскохозяйственных проектов Ирана, в том числе для выращивания соевых бобов и кукурузы".

Он отметил, что "Ирану необходимо 7 млн га сельскохозяйственных земель за рубежом, чтобы обеспечивать продовольственную безопасность, однако пока инвестиции Тегерана в такие проекты не достигают больших масштабов".

Телеканал напоминает, что в прошлом месяце в ходе визита венесуэльского президента Николаса Мадуро в Иран Тегеран и Каракас объявили о рассчитанном на 20 лет плане сотрудничества в области нефти, нефтепереработки, нефтехимии, а также обороны, туризма, культуры и сельского хозяйства.

При этом отмечается, что бывший председатель торговой палаты Ирана Масуд Данешманд высказал мнение о том, что инвестиции Ирана в производство кукурузы и соевых бобов в Венесуэле не являются экономически эффективными из-за большого расстояния между странами и высоких цен на перевозку.

В то же время, по данным экспертов, реализация сельскохозяйственных проектов за рубежом позволит Ирану в значительной мере сохранить собственные водные ресурсы.

Iran International сообщает, что Иран импортирует около 90% всех масличных культур, таких как рапс и соевые бобы, и около 30% от общих объемов потребляемого в стране риса. Иран также является крупным импортером кормовых сортов кукурузы и ячменя.