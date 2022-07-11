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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:16

Минобороны РФ заявило об уничтожении пунктов дислокации ВСУ и наемников в Харькове и ДНР

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удары высокоточным оружием по пунктам временной дислокации украинских военных в городе Часов Яр в ДНР, заявили в Минобороны РФ.

"Высокоточным оружием наземного базирования в районе населенного пункта Часов ЯРр Донецкой народной республики уничтожен пункт временной дислокации 118-й бригады территориальной обороны ВСУ", - сказал официальный представитель министерства Игорь Конашенков.

Конашенков также сообщил о нанесении авиаударов по пунктам дислокации военнослужащих и иностранных наемников в Основянском и Слободском районах Харькова.

Всего в результате ударов украинские силы потеряли около 550 военнослужащих и до 25 единиц техники.

Хроника 24 февраля – 11 июля 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина Харьков ДНР
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