Военные РФ сообщили об уничтожении представителей командования ВВС Украины в Виннице

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило о нанесении удара морскими ракетами "Калибр" по дому офицеров в украинском городе Винница, где проходило совещание командования Военно-воздушных сил (ВВС) Украины и иностранных поставщиков самолетов.

"14 июля высокоточными ракетами морского базирования "Калибр" нанесен удар по зданию гарнизонного дома офицеров в городе Винница. В момент удара на данном военном объекте проходило совещание командования украинских воздушных сил с представителями иностранных поставщиков вооружений. (...) В результате удара участники совещания уничтожены", - заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в пятницу.

По его словам, в ходе совещания обсуждалась передача ВСУ очередной партии самолетов и средств поражения, а также организация ремонта украинского авиационного парка.

Кроме того, Конашенков сообщил об ударах высокоточным оружием ВКС России за прошедшие сутки, в результате которых "уничтожено пять пунктов управления и узлов связи, в том числе 10-й десантно-штурмовой и 1-й танковой бригад ВСУ в районах Прасковиевка Донецкой народной республики и Просяная Днепропетровской области, пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" в районе населенного пункта Соль ДНР, а также живая сила и военная техника в 43 районах".

Он также заявил, что в рамках контрбатарейной борьбы поражены два взвода украинских реактивных систем залпового огня (РСЗО), два артиллерийских взвода гаубиц "Гиацинт-Б" на огневых позициях в районе Дзержинска (ДНР), а также подразделения артиллерии на огневых позициях в 84 районах.

Кроме того, Конашенков сообщил об ударах по позициям армии Украины в Харькове.

По его словам, в результате высокоточных ударов по пунктам временной дислокации 40-й артиллерийской бригады и украинского формирования "Кракен" в Харькове уничтожено до 200 военных, в том числе около 50 иностранных наемников и 19 единиц вооружения и военной техники.

Также, по его словам, точечными ударами ВКС России по местам дислокации формирования "Правый сектор" (признан в РФ экстремистской организацией и запрещен) в городе Артемовск Донецкой народной республики уничтожено около 300 украинских военнослужащих и до 30 единиц бронированной и специальной автомобильной техники.

"В результате удара по пункту временной дислокации 45-й артиллерийской бригады ВСУ в районе населенного пункта Щербаки Запорожской области уничтожена казарма, в которой находилось более 70-ти военнослужащих", - заявил Конашенков.

По его данным, в районе населенных пунктов Луговое и Новоандреевка (Запорожская область) огнем артиллерии уничтожено до 70 украинских военных и 11 единиц бронетанковой техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено 18 пунктов управления, а также живая сила и военная техника в 211 районах", - сказал официальный представитель Минобороны РФ.