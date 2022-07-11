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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

США планируют заручиться поддержкой Индии и Японии по предельной цене на топливо из РФ

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила, что в ходе предстоящих переговоров с Индией и Японией попытается заручиться их поддержкой для установления верхнего предела цен на российское топливо, сообщает в понедельник Bloomberg.

"Мы хотим предложить объединить ресурсы для совместных закупок, что позволит делать это по меньшей цене, в частности на российское топливо", - приводит Bloomberg слова Грэнхолм.

Ожидается, что Грэнхолм встретится в Сиднее с партнерами по Четырехстороннему диалогу по безопасности (QUAD) – представителями Австралии, Индии и Японии.

В конечном счете планируется ограничить цену на российское топливо до $40-60 за баррель.

Ранее лидеры G7 на саммите в ФРГ договорились о технических работах по инициативе, предполагающей установку "потолка цен" на российскую нефть и газ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что рост цен на энергию породил ряд международных инициатив по снижению расходов потребителей, которые теперь предстоит конкретизировать. Он полагает, что координация крупных покупателей позволит лучше удерживать цены на газ, нефть и нефтепродукты. Это порождает много технических вопросов, которые в ближайшие месяцы будут решаться как в США и ЕС, так и в целом в G7.

США Индия Япония
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