Йеллен и вице-премьер КНР обсуждали потолок цен на российскую нефть

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Глава Минфина США Джанет Йеллен обсуждала с заместителем председателя Госсовета КНР Лю Хэ возможность введения потолка цен на российскую нефть и они договорились продолжить работу над этим вопросом, пишет The Wall Street Journal.

Чиновники говорили об этом в ходе виртуальной встречи на прошлой неделе, известно об этом стало только сейчас. Издание считает эту дискуссию одним из проявлений усилий США заинтересовать Китай планом ограничить доход России от продажи нефти.

Сама Йеллен сообщила WSJ, что "она и ее китайский коллега продолжат работать над этой идеей".

Йеллен на этой неделе совершает турне по странам Азии, чтобы обсудить санкции против России и введение потолка цен на российскую нефть. Западные СМИ сообщали, что 12-13 июля она проведет двусторонние встречи в Токио, затем 15-16 июля встретится на Бали с должностными лицами из G20, занимающимися финансовыми вопросами, а 19 июля собирается провести переговоры в Сеуле.

Ранее Bloomberg сообщал, что США с их союзниками обсуждают возможность ввести потолок для цены российской нефти в пределах $40-60 за баррель. Один из собеседников агентства добавил, что сотрудники американской администрации проводят в неделю по несколько встреч по вопросу ограничения цены на нефть, и в ближайшие недели они "активизируют эти усилия".

В июне лидеры стран G7 на саммите в Баварии договорились о введении в будущем лимита цен на нефть, импортируемую из России. Издание Politico поясняет, что такое соглашение последовало на фоне беспокойства западных стран в связи с тем, что эмбарго на российскую нефть со стороны США и ЕС лишь привело бы к росту цен на этот энергоресурс в мире.

По данным Politico, США предлагали добиться лимита цен на российскую нефть, выведя из-под действия санкций в сфере страхования грузоперевозок только те страны, которые согласятся покупать ее не более чем по установленной максимальной цене. Также страны G7 могут действовать вместе с позиции покупателей, чтобы способствовать снижению цен.

Лидеры стран G7 также договорились изучить возможность введения полного запрета на услуги по перевозке нефти и нефтепродуктов из России, пока их не станут продавать по предельной цене, согласованной международным сообществом.