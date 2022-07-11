Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Косатки, выедающие печень белых акул, первая клонированная мышь из лиофилизированных соматических клеток, а также саранча-киборг для определения раковых клеток по запаху

Фото: Stephen Frink/Getty Images

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- В США "экстази" разрешили испытать для групповой психотерапии у пациентов с ПТСР. Впервые клинические испытания MDMA, известного как экстази, в США одобрили в 2016 году. Психоактивное вещество оказалось весьма эффективно при индивидуальной психотерапии посттравматического стрессового расстройства. В 2017 году новой методике присвоили статус прорывной терапии. Групповая терапия даст дополнительные возможности, поскольку пациенты работают над схожими проблемами, а с другой – она более доступна: за один сеанс помощь получат несколько человек.

- Прошлые исследования показали, что музыка может уменьшать боль в различных ситуациях. Теперь медикам из Китая и США удалось понять сам механизм анальгезирующего эффекта музыки на мышах. Они показали, какие именно параметры звуков помогают облегчить боль и на какие структуры мозга это влияет. Авторы отмечают, что механизм снижения боли с помощью музыки у людей сложнее; это исследование – один из шагов на пути к созданию альтернативных способов снижения боли.

- Биотехнологи из Японии смогли клонировать мышей из лиофилизированных соматических клеток. Ранее это не удавалось из-за серьезного повреждения клеток, но, изменив процедуру, авторы добились появления здоровых мышей, способных приносить потомство. Общий успех в клонировании с использованием лиофилизированных соматических клеток составил 0,02 процента, что ниже, чем у первого клонированного животного – овечки Долли (0,4 процента).

- Всего несколько лет назад в окрестностях южноафриканского города Хансбай круглый год жили белые акулы, однако теперь хищницы почти покинули это место. Виноваты в этом оказались две косатки, которые в 2017 году убили пять белых акул и съели их печень. Остальную часть туши они игнорировали. После этого здесь возросло число более мелких узкозубых акул, которые лишились главных врагов и конкурентов. Как на снижение численности акул отреагировали морские котики и другие морские обитатели, пока неизвестно. Однако уже ясно, что исчезновение одного из верховных хищников способно спровоцировать быструю перестройку экосистемы.

- Палеонтологи обнаружили окаменелости морского членистоногого, которое обладало необычным панцирем и длинным телом. Оно состояло примерно из 110 сегментов, причем на каждом из них находилась пара конечностей.

- На этой неделе Международный математический союз объявил лауреатов Филдсовской премии. В статье N+1 рассказывается об укладке шаров, раскраске карт, числах-близнецах фазовых переходах и о многих других вещах, которыми занимались награжденные.

- В этом материале можно узнать, как коренные жители Новой Гвинеи заставили ученых усомниться в принципиальной фундаментальности мажора и минора, и где искать музыкальные универсалии дальше.

- В США создали саранчу-киборга, способную определять раковые клетки по запаху. Станет ли она инструментом ранней диагностики опухолей? Как вообще можно вынюхать рак? Могут ли это сделать собаки? А газоанализаторы? В этом материале сайт N+1 попытался разобраться в этом вопросе.