Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Непентес стыдливый с подземными ловчими кувшинчиками, мумия мамонтенка в Клондайке, а также живущие в неволе черепахи, которые отказались стареть

Хищное растение непентес Фото: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Ботаники обнаружили на острове Борнео причудливый непентес – его ловчие листья растут под землей и используются в основном для охоты на муравьев. Это первое хищное растение с подземными ловчими кувшинчиками. Они располагаются в полостях между корнями деревьев, в почве, листовом опаде или под слоем мха. Вид получил название непентес стыдливый –Nepenthes pudica, поскольку большая часть его ловчих листьев скрыта от посторонних глаз. Зачем они спрятались под землю? Возможно, это позволяет растению не конкурировать с другими непентесами или переживать засухи.

- Мужчина с пневмотораксом, пневмомедиастинумом (их устранили в дальнейшем за три дня) и обширнейшей подкожной эмфиземой (лечение заняло два года, последовали операции, и даже удаление яичек) обратился за медпомощью по поводу свиста, раздающегося из мошонки. Врачи установили, что воздух поступал непонятным образом под кожу, в плевральную полость, средостение и мошонку, из которой он выходил наружу через открытую рану после неудачной операции. Специалистов весьма озадачило, почему заболевание проявилось необычными и относительно незначительными жалобами, а не привело к критическому состоянию.

- Анализ данных о содержании в неволе 52 видов черепах показал, что у многих из них скорость старения равна нулю. А у нескольких видов риск смерти и вовсе снижается с возрастом. Самцы видов с обратным половым диморфизмом, при котором самки крупнее самцов, как правило, живут дольше, чем самцы видов, у которых самцы крупнее самок. Еще расчеты показали, что самцы черепах живут в среднем на 20 процентов дольше самок, а кто из них быстрее стареет, выяснилось не удалось.

- Канадские горняки искали в Клондайке золото, а нашли мумию мамонтенка. Похоже, это самка, по своему размеру похожая на знаменитую Любу, найденную на Ямале в 2007 году. Детеныша шерстистого мамонта нашли на землях индейской общины, говорящей на языке хэн. Ее старейшины назвали находку Нун Чо Га, что означает "большой детеныш". По оценке геологов, возраст мамонтенка более 30 тысяч лет.

- Мамонтенок Юка оказался мальчиком. Найденная в Якутии еще в 2010 году прекрасно сохранившаяся мумия на протяжении всех этих лет считалась самочкой. По последним данным, Юка жил около 40 тысяч лет назад. К своим годам мамонтенок уже весил около 500 кг и достигал в холке высоты 165 см. Ученые ранее отмечали необычную сохранность головного мозга этого животного, которая была выявлена в ходе томографического исследования.

- Раскапывая лавку при древнеримских банях в центре Помпей, археологи нашли скелет черепахи, в панцире которой сохранилась скорлупа так и не отложенного яйца. Сайт N+1 рассказал об этой находке и другой смерти в других термах.

- Когда проект по расшифровке генома человека только начался, генетики сразу решили, что не все части хромосом поддаются секвенированию. Но после пары десятилетий смысл в "мусорной ДНК" все-таки нашелся. В этом материале можно узнать, какой.