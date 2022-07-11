Эрдоган и Путин обсудили тему вывоза зерна по Черному морю

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным создание в Черном море коридоров для экспорта зерна, передает телеканал TRT World.

Кроме того, по данным канала, турецкий и российский президенты затронули тему обстановки на Украине, а также ситуацию в Сирии.

Агентство "Анадолу" сообщает, что Эрдоган в ходе телефонного разговора заявил, что "настало время для ООН принимать шаги по коридорам безопасности в Черном море для экспорта зерна".

Турецкий президент также сказал о необходимости урегулирования ситуации на Украине и вновь заявил о готовности Анкары "сделать все возможное", чтобы способствовать этому.

Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что проблему создания безопасного коридора для вывоза зерна из Украины необходимо решать с соблюдением интересов как Москвы, так и Киева. Он сообщил, что обсуждается механизм создания "зернового коридора" в Черном море с участием ООН, России, Украины и Турции.