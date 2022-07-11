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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:51

Эрдоган обсудил по телефону с Зеленским вопрос экспорта украинского зерна

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, они обсудили вопрос вывоза зерна из Украины через Черное море, сообщает агентство "Анадолу".

Согласно агентству, президенты обсудили "вопрос "зернового коридора" по Черному морю".

Ранее в понедельник сообщалось, что Эрдоган и президент России Владимир Путин также провели телефонный разговор, который, в частности, касался темы вывоза зерна.

Турция Реджеп Тайип Эрдоган Черное море Владимир Зеленский
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