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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:51

Белый дом утверждает, что Иран собирается передать РФ беспилотники

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан выступил с утверждением, что американские власти "получили данные", согласно которым "Иран собирается передать России беспилотники".

"По нашим данным, иранские власти собираются в сжатые сроки передать до нескольких сотен беспилотников, в том числе - аппараты, способные нести вооружение", - утверждал советник президента на брифинге в Белом доме.

"Мы не знаем, провел ли уже Иран поставки таких аппаратов", - добавил он.

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