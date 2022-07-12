Что случилось этой ночью: вторник, 12 июля

Спасен пропавший шахтер, Байден приближает Швецию и Финляндию к НАТО, в Британии стартует борьба за кресло премьера

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за ночь:

- Потерянный почти неделю назад в кузбасской шахте горняк найден живым. Он считался пропавшим после обвала 5 июля на шахте "Распадская-Коксовая".

- ВСУ нанесли удар по Новой Каховке из американских ракетных систем HIMARS. Удары по городу Новая Каховка в Херсонской области, где есть пострадавшие, совершены с использованием американской реактивной системы залпового огня

- Байден передал в Сенат на утверждение протоколы о принятии Финляндии и Швеции в НАТО. Финляндия и Швеция станут членами НАТО, когда и если парламенты всех стран, входящих в альянс, ратифицируют данное решение.

- Национальное собрание Франции отвергло вотум недоверия премьер-министру. За него было подано лишь 146 голосов, но данная инициатива левых требовала абсолютного большинства - 289 голосов.

- Белый дом утверждает, что Иран собирается передать РФ беспилотники. С соответствующим заявлением выступил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

- Гонка за пост премьер-министра стартует в Великобритании. Результаты выборов нового главы консервативной партии и, соответственно, премьер-министра Великобритании станут известны 5 сентября.