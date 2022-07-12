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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:05

Испанская Repsol начала продавать электроэнергию и газ в Португалию

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Испанская нефтегазовая Repsol начинает продавать газ потребителям в Португалии, а также на 100% возобновляемую электроэнергию.

"Имея почти 1,5 млн потребителей в Испании, Repsol стремится стать крупным игроком на рынке в Португалии", - говорится в пресс-релизе компании.

В рамках стратегического плана на 2021-2025 годы Repsol должна обеспечить 2 млн потребителей электроэнергией и газом.

Repsol присутствует в Португалии уже более 30 лет и входит в десятку крупнейших компаний страны, там находится один из ее шести промышленных комплексов на Пиренейском полуострове, в расширение которого планируется инвестировать 657 млн евро. В сфере возобновляемых источников энергии компания участвует в оффшорном ветроэнергетическом проекте Windfloat. В коммерческом бизнесе компания имеет более 500 станций технического обслуживания и продает сжиженный газ, смазочные материалы, нефтяной битум, а также авиационное топливо. В прошлом году Repsol запустила свой первый пункт сверхбыстрой подзарядки в Португалии, в Порту, и планирует к концу года открыть более ста пунктов быстрой подзарядки.

Целевой показатель генерирующей мощности возобновляемой энергии Repsol в 2025 году составляет 6 ГВт, а в 2030 году – 20 ГВт, что будет составлять 40% установленной мощности Испании. В настоящее время компания располагает портфелем из более чем 1,6 ГВт установленной мощности возобновляемой энергии.

Испания Португалия Repsol
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