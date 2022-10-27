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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

Квартальная прибыль нефтегазовой Repsol упала на 40% к апрелю-июню

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - В III квартале чистая прибыль испанской Repsol сократилась на 40% к предыдущему кварталу и составила 683 млн евро, говорится в отчете нефтегазовой компании.

В годовом измерении прибыль Repsol снизилась на 3%.

Скорректированная квартальная прибыль составила 1,477 млрд евро, что на 30% уступает показателю второго квартала 2022 года, но в 2,4 раза превосходит показатель третьего квартала 2021 года.

При этом чистая прибыль за январь-сентябрь 2022 года выросла в 1,7 раза относительно аналогичного периода прошлого года - до 3,222 млрд евро.

Скорректированная прибыль за 9 месяцев увеличилась почти втрое, подскочив до 4,654 млрд евро. Из них 2,43 млрд евро приходится на блок разведки и добычи (против 1,06 млрд за 9 месяцев 2021 года). Рост показателей компания объясняет ростом цен реализации нефти и газа, а также отмечает, что частично эффект был скомпенсирован более высокими затратами на разведку и добычу, снижением добычи - в основном из-за продажи активов в Малайзии, России, Эквадоре и Вьетнаме - и более высокими налогами.

Добыча углеводородов в январе-сентябре (как и в третьем квартале) составила 549 тысяч б.н.э./сут., что на 4,7% уступает показателю аналогичного периода 2021 года. Относительно предшествующего квартала среднесуточная добыча углеводородов в третьем квартале 2022 года выросла на 1,7%.

Операционный денежный поток в июле-сентябре составил 3,19 млрд евро, что в 1,7 раза больше показателя предшествующего квартала и в 2,2 раза превосходит показатель третьего квартала 2021 года. Операционный денежный поток за 9 месяцев - 6,12 млрд евро против 3,37 млрд евро годом ранее.

В третьем квартале компания инвестировала 962 млн евро (против 859 млн во втором квартале), в январе-сентябре - 2,4 млрд евро (против 1,6 млрд за аналогичный период 2021 года).

Показатель EBITDA за третий квартал составил 2,844 млрд евро (против 4,635 млрд во втором квартале), за 9 месяцев - 10,863 млрд евро (против 5,586 млрд евро за 9 месяцев 2021 года). Чистый долг сократился почти втрое относительно января-сентября 2021 года, до 2,18 млрд евро.

Repsol Испания
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