Китай планирует запустить зонд к Венере в 2026 году

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Китайская академия наук планирует отправить к Венере зонд VOICE (Исследователь климата и вулканов Венеры) для изучения ее строения и атмосферы в 2026 году. Об этом сообщается на сайте Национального центра космических наук.

"Миссия VOICE основывается на изучении ряда концепций миссий и планов, поддержанных аэрокосмическим пилотным проектом. Ее запуск планируется на 2026 год. В 2027 она выйдет на орбиту Венеры для проведения научных исследований", - говорится в сообщении.

Автоматическая межпланетная станция VOICE массой около 350 кг, по плану ученых, будет исследовать геологическую эволюцию Венеры, термальные и химические процессы в ее атмосфере и возможность существования жизни в облаках над поверхностью планеты.

В ходе миссии будут задействованы современное высокотехнологичное оборудование, в том числе мультиспектральные формирователи изображений для получения снимков в высоком разрешении и радиолокаторы для проведения радиолокационного синтезирования апертуры. Эта технология позволяет проводить дистанционное зондирование Земли в высоком разрешении независимо от высоты аппарата, погодных условий и освещенности снимаемого объекта.