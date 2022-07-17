Грузовой корабль "Тяньчжоу-3" отстыковался от национальной орбитальной станции КНР

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Грузовой космический корабль "Тяньчжоу-3" отстыковался от базового модуля "Тяньхэ" национальной орбитальной станции Китая "Тяньгун", сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV).

"Согласно данным Управления программы пилотируемых полетов КНР, грузовой космический корабль "Тяньчжоу-3" выполнил все запланированные задачи и покинул космическую станцию 17 июля в 10:59 по Пекинскому времени (в 5:59 мск - ИФ)", - сообщил телеканал в воскресенье.

Теперь "грузовику" предстоит сойти с орбиты и сгореть в атмосфере Земли.

Грузовой космический корабль "Тяньчжоу-3" был запущен со стартовой площадки космодрома Вэньчань на острове Хайнань 20 сентября 2021 года. Он доставил на станцию около шести тонн припасов и оборудования.