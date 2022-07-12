Украина получила от США грант еще на $1,7 млрд для финансирования госбюджета

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Украина получила от США грант в размере $1,7 млрд в рамках пакета финансирования государственного бюджета, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"$1,7 млрд грантовой помощи поступило в украинский бюджет от Целевого фонда Всемирного банка и USAID (агентство США по международному развитию). Это уже второй грант США за последние две недели, всего сумма помощи составила $3 млрд", - написал Шмыгаль в соцсети.

Ранее сообщалось, что в конце июня Украина получила от США грант в размере $1,3 млрд в рамках пакета финансирования госбюджета на $7,5 млрд. Денежные средства поступили через механизм целевого мультидонорского фонда Всемирного банка в рамках дополнительного финансирования проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления на Украине".

Как сообщалось, Сенат Конгресса США 19 мая одобрил выделение почти $40 млрд в качестве финансовой помощи Украине и ее союзникам.

Заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован в конце мая заявил, что американский президент Джо Байден подписал изменения в бюджет США о выделении дополнительно $40 млрд в связи с событиями на Украине, из которых $7,5 млрд пойдут на финансирование дефицита украинского бюджета в качестве грантов.

Директор Европейского департамента МВФ Альфред Каммер в апреле заявлял, что падение налоговых поступлений в бюджет Украины более чем вдвое из-за ситуации в стране, а также 7 млн внутренне перемещенных лиц обуславливают дефицит госбюджета в $5 млрд в месяц в мае-июне и необходимость его внешней поддержки преимущественно грантовыми средствами. Каммер уточнил, что оценка в $5 млрд дефицита в месяц на май-июнь была сделана украинскими властями совместно с МВФ.

Говоря о возможных инструментах поддержки Украины, он назвал специальный счет, администрируемый МВФ, мультидонорский трастовый фонд Всемирного банка, а также Трастовый фонд солидарности ЕС.

По предварительным данным Минфина Украины, госбюджет страны в январе-июне 2022 года исполнен с дефицитом 405,2 млрд гривен ($13,85 млрд по текущему курсу). Дефицит общего фонда госбюджета (в общий фонд направляются налоги и сборы, из него финансируются основные расходы) составил 406,1 млрд грн. при запланированном дефиците на этот период в 642,6 млрд грн.

Внешнее финансирование дефицита госбюджета в июне выросло до 60,5 млрд грн с 27,9 млрд грн в мае (без учета грантов, которые идут в доходы госбюджета), тогда как внутреннее финансирование составило 124,2 млрд грн., в том числе 105 млрд грн. от Нацбанка.

Платежи по погашению госдолга в первом полугодии 2022 года были равны 214 млрд грн., или 99,5% плана, в том числе 44,7 млрд грн. в июне. Платежи по обслуживанию долга – 86,6 млрд грн. (99,4% плана), в том числе в июне 11,6 млрд грн.

Официальный курс на 12 июля - 29,25 грн./$1.