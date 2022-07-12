Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:39

Военные США сообщили о ликвидации лидера "Исламского государства" в Сирии

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Главарь террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии Махер аль-Агаль ликвидирован в ходе авиаудара американских военных, говорится в сообщении Центрального командования США.

"Силы Центрального командования США нанесли удар с помощью беспилотников на северо-западе Сирии", - указано в сообщении.

"Махер аль-Агаль, один из пяти главных лидеров ИГИЛ и лидер ИГИЛ в Сирии, был убит в результате этого удара", - отмечается в нем.

В сообщении также говорится, что Махер аль-Агаль "нес ответственность за активное развитие сети ИГИЛ за пределами Ирака и Сирии".

Согласно сообщению американских военных, еще один высокопоставленный главарь ИГИЛ был тяжело ранен в ходе авиаудара.

Сирия Исламское государство США Махер аль-Агаль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

В Запорожской области сообщили об обстреле районов близ АЭС

Запорожские власти разработали проект газопровода со стороны ДНР взамен украинского

Принято окончательное решение о присоединении Хорватии к зоне евро

Принято окончательное решение о присоединении Хорватии к зоне евро

Начались предвыборные кампании трех кандидатов на пост премьера Великобритании

Китай планирует запустить зонд к Венере в 2026 году

Военная операция на Украине

Власти Новой Каховки сообщили, что половину выпущенных ракет HIMARS перехватили

Суд признал частично допустимым иск Nord Stream 2 AG в отношении газовой директивы ЕС

Суд признал частично допустимым иск Nord Stream 2 AG в отношении газовой директивы ЕС

НАСА опубликовало первый научный снимок "Джеймса Уэбба"

НАСА опубликовало первый научный снимок "Джеймса Уэбба"
Военная операция на Украине

В Новой Каховке сообщили о жертвах при ударе ВСУ по городу

Что случилось этой ночью: вторник, 12 июля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });