Военные США сообщили о ликвидации лидера "Исламского государства" в Сирии

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Главарь террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии Махер аль-Агаль ликвидирован в ходе авиаудара американских военных, говорится в сообщении Центрального командования США.

"Силы Центрального командования США нанесли удар с помощью беспилотников на северо-западе Сирии", - указано в сообщении.

"Махер аль-Агаль, один из пяти главных лидеров ИГИЛ и лидер ИГИЛ в Сирии, был убит в результате этого удара", - отмечается в нем.

В сообщении также говорится, что Махер аль-Агаль "нес ответственность за активное развитие сети ИГИЛ за пределами Ирака и Сирии".

Согласно сообщению американских военных, еще один высокопоставленный главарь ИГИЛ был тяжело ранен в ходе авиаудара.