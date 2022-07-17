Талибы заявили о ликвидации членов ИГИЛ, причастных к обстрелу Узбекистана и Таджикистана

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Контролирующее Афганистан движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) объявило о ликвидации и задержании боевиков ИГИЛ (Исламское государство - запрещенная в России террористическая организация), причастных к обстрелу Узбекистана и Таджикистана с территории Афганистана.

"Минувшей ночью спецподразделение Исламского Эмирата обнаружило и уничтожило центр хариджитов (боевиков ИГИЛ - ИФ). В ходе этой операции трое хариджитов были убиты и пятеро живыми арестованы", - заявил официальный представитель талибов Забиулла Муджахид.

"Их транспортные средства и средства поражения были изъяты", - заявил Муджахид в Twitter.

По его словам, "не так давно они обстреляли ракетами Узбекистан и Таджикистан".

Муджахид уточнил, что спецоперация проводилась на территории населенного пункта Канджаге приграничного с Таджикистаном уезда Имам-Сахиб провинции Кундуз.