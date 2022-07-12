Опубликованы новые научные снимки "Джеймса Уэбба"

Изображение участка туманности Киля Фото: NASA, ESA, CSA, and STScI

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Ученые космической обсерватории "Джеймс Уэбб" представили новые снимки, полученные телескопом. Пресс-брифинг транслировался на Youtube.

Среди новых снимков – участок NGC 3324 туманности Киля, находящейся в созвездии Киля в 7,6 тыс. световых годах от Солнца. Это одна из самых больших областей звездообразования в нашей галактике Млечный Путь. Высота самых высоких "космических скал" на этом изображении – около 7 световых лет.

Также был представлен снимок туманности NGC 3132 "Южное кольцо". Это яркая и хорошо изученная планетарная туманность в созвездии Паруса. Ее расстояние от Земли оценивается примерно 2,5 тыс. световых лет. В центре туманности располагается белый карлик.

Еще один снимок – группа из четырех галактик Квинтет Стефана. Она находится в созвездии Пегаса в 290 млн световых годах от Солнца. Имеется еще пятая галактика NGC 7320, наиболее яркая, но она все же ближе к Млечному Пути, хотя визуально кажется, что она входит в эту компактную группу. Эта группа является наиболее изученной из всех компактных групп галактик, открыта была в 1877 году в Марсельской обсерватории. Телескоп "Джеймс Уэбб" смог показать детали, которые ранее были недоступны.

Помимо снимков туманностей и галактик опубликован трансмиссионный спектр атмосферы газовой планеты WASP-96b. Она была открыта в 2014 году. Находится в созвездии Феникс на расстоянии почти 1150 световых лет от Земли. Масса экзопланеты – примерно половина массы Юпитера, а ее радиус превышает радиус Юпитера на 20%. WASP-96 b совершает полный оборот вокруг своей солнцеподобной звезды всего за 3,4 дня.

Ранее НАСА представило изображение скопления галактик SMACS 0723 на расстоянии 4,6 млрд световых лет, сделанное с космического телескопа "Джеймс Уэбб".