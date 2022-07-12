НАСА опубликовало первый научный снимок "Джеймса Уэбба"

Фото: NASA

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Национальное агентство США по аэронавтике и космическому пространству (NASA) представило президенту США Джо Байдену изображение скопления галактик SMACS 0723 с космического телескопа "Джеймс Уэбб".

Это первое полноценное научное изображение, полученное "Джеймсом Уэббом". На снимке можно увидеть скопление галактик, каким оно было 4,6 млрд лет назад (другими словами, свет от него шел до нас около 4,6 млрд лет), а также яркие звезды Млечного пути. Полноразмерная версия изображения представлена на сайте космической инфракрасной обсерватории. Отмечается, что это "самое глубокое и четкое инфракрасное изображение далекой Вселенной" в настоящий момент.

На нем можно увидеть то, как из-за массивного скопления галактик SMACS 0723 происходит гравитационное линзирование (искажение гравитацией траектории фотонов) света от далекой галактики из ранней Вселенной. Из-за этого явления наблюдателю яркость кажется более сильной, при этом она искривляется.

"Джеймс Уэбб" сделал это изображение с помощью инструмента NIRCam (камера ближнего инфракрасного диапазона Near-Infrared Camera). Общее время экспозиции для снимка составило 12,5 часов. Это первый снимок из первой же серии научных данных, полученных обсерваторией. Сообщается, что еще несколько изображений будут опубликованы вечером 12 июля.

Станция James Webb ("Джеймс Уэбб") разработана НАСА в сотрудничестве с Европейским космическим агентством (ESA) и Канадским космическим агентство (CSA). На создание новой флагманской обсерватории НАСА ушло 25 лет. Это орбитальная инфракрасная обсерватория призвана сменить запущенный в 1990 году космический телескоп Hubble ("Хаббл). По сравнению с ним "Джеймс Уэбб" мощнее в 100 раз благодаря используемым новейшим технологиям светочувствительности. Среди основных задач нового телескопа – обнаружение света первых звезд и галактик, которые образовались после Большого взрыва.

Телескоп был запущен 25 декабря с космодрома Куру во Французской Гвиане с помощью тяжелой ракеты-носителя Ariane 5. В середине января 2022 года обсерватория добралась до рабочей гало-орбиты вокруг так называемой точки Лагранжа L2 в системе Солнце–Земля, на расстоянии около 1,5 млн км от Земли. После этого в течение пяти месяцев проводилась юстировка оптической системы, корректировка положения сегментов главного и вторичного зеркал, затем калибровка и проверка всех четырех научных приборов.

Масса космической обсерватории – 6,2 тонны. "Джеймс Уэбб" обладает составным (из 18 шестиугольных сегментов) зеркалом 6,5 метров в диаметре с площадью собирающей поверхности 25 кв. м. Для сравнения, "Хаббл" располагает зеркалом размером 2,4 метра с собирающей поверхностью 4,5 кв. м.

Ориентировочный срок работы космического телескопа "Джеймс Уэбб" – 5-10 лет.