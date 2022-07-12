Минобороны РФ заявило об ударах украинской армии по объектам вблизи Запорожской АЭС

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Министерство обороны России заявило, что армия Украины при помощи беспилотников нанесла удары по объектам рядом с Запорожской АЭС.

Как сообщил во вторник на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, украинские формирования, "используя беспилотные летательные аппараты, нанесли удар двумя 120-мм минами по зданиям, находящимся в непосредственной близости от Запорожской АЭС".

"Это не первая циничная провокация киевского режима на радиационно опасных объектах, организованная западными кураторами, которые, реализуя свои преступные цели, руками Киева подвергают опасности миллионы граждан Украины", - заявил Мизинцев.

По его словам, подобные действия киевских властей демонстрируют "полное пренебрежение всеми нормами морали и принципами международного гуманитарного права".

"Призываем страны мирового сообщества, Организацию объединенных наций, Международное агентство по атомной энергии и другие международные организации оказать влияние на официальный Киев и принять действенные меры по недопущению провокаций на потенциально опасных объектах", - сказал Мизинцев.

По данным Минобороны РФ, Запорожская АЭС контролируется российской армией с 28 февраля.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Она имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года.