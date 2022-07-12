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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:41

Минобороны РФ заявило об ударах украинской армии по объектам вблизи Запорожской АЭС

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Министерство обороны России заявило, что армия Украины при помощи беспилотников нанесла удары по объектам рядом с Запорожской АЭС.

Как сообщил во вторник на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, украинские формирования, "используя беспилотные летательные аппараты, нанесли удар двумя 120-мм минами по зданиям, находящимся в непосредственной близости от Запорожской АЭС".

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"Это не первая циничная провокация киевского режима на радиационно опасных объектах, организованная западными кураторами, которые, реализуя свои преступные цели, руками Киева подвергают опасности миллионы граждан Украины", - заявил Мизинцев.

По его словам, подобные действия киевских властей демонстрируют "полное пренебрежение всеми нормами морали и принципами международного гуманитарного права".

"Призываем страны мирового сообщества, Организацию объединенных наций, Международное агентство по атомной энергии и другие международные организации оказать влияние на официальный Киев и принять действенные меры по недопущению провокаций на потенциально опасных объектах", - сказал Мизинцев.

По данным Минобороны РФ, Запорожская АЭС контролируется российской армией с 28 февраля.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Она имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года.

Хроника 24 февраля – 12 июля 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина Запорожская АЭС
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