Российские военные взяли под контроль Запорожскую АЭС

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы РФ взяли под контроль Запорожскую АЭС на Украине, сообщили в понедельник в Минобороны России.

Российскими военнослужащими полностью охраняется и контролируется территория вокруг атомной электростанции, заявил официальный представитель российского министерства Игорь Конашенков на брифинге.

"Персонал АЭС продолжает работу по обслуживанию объектов и контролю радиоактивной обстановки в штатном режиме", - сказал Конашенков. По его словам, "радиоактивный фон в норме".

Конашенков также заявил, что российские военные взяли под контроль украинские города Бердянск и Энергодар.

Бердянск - город на юге Запорожской области на берегу Азовского моря.

Энергодар - город в северо-западной части Запорожской области, расположен на левом берегу реки Днепр, на берегу Каховского водохранилища. В городе находится Запорожская АЭС.

Ранее в феврале стало известно, что российские военные взяли под контроль Чернобыльскую АЭС на Украине.