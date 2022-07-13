Несколько взрывов прогремели в окрестностях Луганска

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - На окраинах Луганска раздалось несколько громких взрывов, передает корреспондент "Интерфакса".

Серия взрывов прозвучала около 23:45 по местному времени (совпадает с московским). В это время в небе были видны разрывы снарядов.

Предположительно, в небе над окрестностями Луганска работает система противовоздушной обороны (ПВО).

Позднее Луганский информационный центр сообщил, что, по предварительным данным, в небе над Луганском была сбита ракета тактического комплекса "Точка-У".