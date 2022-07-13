Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

В ЛНР заявили о массированном ударе по военной части ПВО вблизи Луганска

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Украинская армия нанесла массированный удар по военной части противовоздушной обороны (ПВО) ЛНР, которая защищает небо над Луганском, сообщил "Интерфаксу" представитель Народной милиции республики Андрей Марочко.

"Вооруженные формирования Украины нанесли массированный удар по военной части ПВО, которая обеспечивает безопасность города Луганск", - сообщил Марочко в среду.

Представитель Народной милиции ЛНР отметил, что "на данный момент предприняты все меры для обеспечения безопасности мирных граждан".

"Информации о пострадавших в результате удара пока нет", - добавил он.

Ранее сообщалось, что в окрестностях Луганска раздалось несколько взрывов.

Хроника 24 февраля – 13 июля 2022 годаВоенная операция на Украине
Луганск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Несколько взрывов прогремели в окрестностях Луганска

Корсиканские сепаратисты взяли на себя ответственность за 16 терактов

В Испанию и Португалию вновь пришла аномальная жара

Первая леди США попросила прощения за сравнение латиноамериканцев с тако

Пандемия коронавируса

В Италии за вторник зафиксировали почти 143 тыс. новых случаев COVID-19

Что произошло за день: вторник, 12 июля

За пост лидера британских консерваторов и премьер-министра будут бороться 8 кандидатов

Европейское космическое агентство прекращает сотрудничать с "Роскосмосом" по ExoMars-2022

Европейское космическое агентство прекращает сотрудничать с "Роскосмосом" по ExoMars-2022
Пандемия коронавируса

Глава ВОЗ заявил, что пандемия COVID-19 далека от завершения

Глава ВОЗ заявил, что пандемия COVID-19 далека от завершения

Опубликованы новые научные снимки "Джеймса Уэбба"

Опубликованы новые научные снимки "Джеймса Уэбба"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });