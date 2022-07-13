В ЛНР заявили о массированном ударе по военной части ПВО вблизи Луганска

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Украинская армия нанесла массированный удар по военной части противовоздушной обороны (ПВО) ЛНР, которая защищает небо над Луганском, сообщил "Интерфаксу" представитель Народной милиции республики Андрей Марочко.

"Вооруженные формирования Украины нанесли массированный удар по военной части ПВО, которая обеспечивает безопасность города Луганск", - сообщил Марочко в среду.

Представитель Народной милиции ЛНР отметил, что "на данный момент предприняты все меры для обеспечения безопасности мирных граждан".

"Информации о пострадавших в результате удара пока нет", - добавил он.

Ранее сообщалось, что в окрестностях Луганска раздалось несколько взрывов.