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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Абхазия вызвалась помочь в параллельном импорте товаров в РФ

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Абхазия может быть задействована для ввоза в Россию товаров из стран, наложивших санкции, считает президент республики Аслан Бжания.

"После того, как значительное количество государств объявили санкционный режим в отношении России, мы, конечно, думаем, что наша территория может быть использована в плане реализации программы по параллельному импорту, транзитные возможности могут быть задействованы", - сказал Бжания на встрече в правительстве Башкирии в среду.

"Эта тема для обсуждения. У нас два порта, мы имеем выход к другим государствам. Это одно из направлений, которым можно было бы воспользоваться", - добавил он.

Глава республики не ожидает каких-то дополнительных проблем для Абхазии из-за таких поставок.

"Нет, дополнительных проблем в связи с этим у Абхазии не будет. Абхазия признана некоторым количеством государств, для нас самое главное, что нас признала Россия. (. . .) Наоборот, эти сложности, которые возникли, они нас сблизят, а в некоторых вопросах – помогут", - сказал Бжания журналистам.

Делегация из Абхазии во главе с президентом страны находится с рабочей поездкой в Уфе.

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