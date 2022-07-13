Число колонок для зарядки электромобилей в Китае удвоилось за год

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В Китае на конец июня в общей сложности насчитывалось 3,92 млн зарядных колонок для электромобилей, сообщила отраслевая организация.

Это более чем вдвое превышает показатель на ту же дату прошлого года.

По данным Китайского альянса по продвижению инфраструктуры для зарядки электромобилей (EVCIPA), количество общественных зарядных устройств в стране в первом полугодии увеличилось в 3,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, частных - в 6,1 раза, сообщает Международное радио Китая.