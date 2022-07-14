КНДР выразила готовность развивать государственные отношения с ДНР и ЛНР

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Пхеньян намерен развивать государственные отношения с Донецкой и Луганской народными республиками, сообщает ЦТАК.

В сообщении агентства говорится, что 13 июля министр иностранных дел КНДР направил письма министрам иностранных дел ДНР и ЛНР.

В письмах он сообщил, что "правительство КНДР решило признать независимость ДНР и ЛНР, и выразил волю к развитию государственных отношений с этими странами в соответствии с идеалом самостоятельности, мира и дружбы", отмечает ЦТАК.

Ранее о том, что Северная Корея признала независимость Донецкой и Луганской народных республик "Интерфаксу" сообщили в среду в посольстве КНДР в Москве.