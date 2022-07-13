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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:28

Денис Пушилин объявил, что Северная Корея признала независимость ДНР

Денис Пушилин объявил, что Северная Корея признала независимость ДНР
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - КНДР признала независимость Донецкой народной республики, говорится в сообщении, распространённом пресс-службой главы ДНР Дениса Пушилина.

В нём отмечается, что "данное политическое решение станет основой для дальнейшего развития отношений и в сфере экономики. Двустороннее партнерство увеличит географию торговли для предприятий ДНР".

Позднее в посольстве КНДР в Москве подтвердили, что Северная Корея признала независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Там отметили, что "северокорейский посол провёл встречу с послом ДНР в РФ", в ходе которой сообщил о решении Пхеньяна. Также в скором времени "ожидается встреча с послом ЛНР".

Кроме того, в посольстве КНДР сообщили, что соответствующая нота о признании ДНР и ЛНР была вручена в Пхеньяне замглавы МИД Северной Кореи послу РФ.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

29 июня стало известно, что Сирия официально признала независимость и суверенитет Донецкой и Луганской народных республик.

ДНР КНДР Денис Пушилин
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