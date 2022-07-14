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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:57

В РФ отметили восстановление централизованной местной власти в подконтрольной части Украины

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Во всех подконтрольных российским военным населенных пунктах Украины восстановлена централизованная муниципальная власть, сообщили в Минобороны РФ в четверг.

"Благодаря гуманитарной и административной поддержке во всех городах и населенных пунктах, подконтрольных российским силам, сегодня восстановлена централизованная муниципальная власть, налажены продовольственные поставки. Постепенно оживают рынки, городские службы. Вместе с военными люди восстанавливают инфраструктуру и верят, что скоро все закончится и в города и населенные пункты вернется привычная мирная жизнь", - заявили в военном ведомстве.

На подконтрольных территориях российские военнослужащие несут боевое патрулирование и помогают жителям в решении бытовых проблем, отмечается в сообщении.

"Российские военнослужащие доставили более 100 тонн гуманитарной помощи мирным жителям освобожденных населенных пунктов Харьковской области в ходе проведения специальной военной операции", - проинформировали также в Минобороны.

По данным министерства, ежемесячно в Харьковскую область от России поступает несколько сотен тонн гуманитарных грузов, конвои с гумпомощью приходят еженедельно.

"Грузовики привозят мясные и рыбные консервы, масло, соль, сахар, макароны, другие продукты. Неизменно более трети всех поставок занимает мука. (...) Вместе с продуктами люди получают игрушки и памперсы для самых маленьких. Школьникам выдают канцелярские принадлежности и развивающие книги", - сказали в Минобороны России.

Хроника 24 февраля – 14 июля 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина
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